Dest, Reyna, McKennie... Le futur prometteur du soccer

La trêve internationale du mois de novembre approche et les États-Unis ont dévoilé leur nouvelle liste pour les rencontres à venir (contre le Pays de Galles et le Panama en amical). Une liste pleine de talent qui fait déjà rêver.

En plus de Christian Pulisic, déjà grand habitué de la sélection américaine de "soccer" (34 sélections à 22 ans seulement), se trouvent des jeunes qui commencent à se faire connaître de plus en plus en Europe.

La jeune pépite du Borussia Dortmund, Giovanni Reyna (17 ans), a été appelée pour la première fois pour porter les couleurs de la sélection A de son pays en novembre.

Sergiño Dest, nouveau latéral du FC Barcelone et âgé de 20 ans, fait son retour en sélection, tout comme son compatriote Weston McKennie, qui a rejoint la Juventus Turin cet été. Deux joueurs qui ont rejoint des cadors européens pendant le mercato estival, et qui ont rapidement obtenu la confiance de leurs entraîneurs en début de saison.

La moyenne d'âge de la liste de Gregg Berhalter pour les prochaines rencontres est de 21.3 ans. Seuls deux joueurs ont plus de 26 ans : John Brooks (27 ans), et Tim Ream (33 ans).

Plusieurs de ces jeunes talents de cette prometteuse sélection américaine jouent actuellement au sein des grands championnats européens, à l'image de Tyler Adams au RB Leipzig ou Yunus Musah (17 ans, première sélection) à Valence.

Joshua Sargent, attaquant de 20 ans, évolue sous les couleurs du Werder rême et compte déjà plus de 50 matchs avec son équipe en Allemagne. Timothy Weah (20 ans) a un peu plus de mal depuis son arrivée à Lille, mais est déjà une référence pour la "National Team" des ÉtatsUnis..

Et puis il y a ceux qui sont déjà importants au sein de leurs clubs en Europe, et qui sont des pépites des plus grandes réserves européennes, comme Konrad de la Fuente (19 ans, Barça B), Chris Richards (20 ans, Bayern Munich) ou Owen Otasowie (19 ans, Wolverhampton). Les trois joueurs cités rejoignent eux aussi la sélection pour la première fois.

L'avenir de la sélection des États-Unis est plus prometteur que jamais, et aura des choses à démontrer lors des prochaines années. Le premier objectif sera sans aucun doute de décrocher une qualification pour la Coupe du monde 2022.