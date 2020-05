Deux ans de la dernière valse d'Iniesta avec le Barça

Andrés Iniesta s'est remémoré ce mercredi son départ du FC Barcelone et a partagé des images exclusives de son dernier match sous les couleurs du Barça contre la Real Sociedad au Camp Nou, il y a deux ans jour pour jour.

"Deux ans d'un jour que je n'oublierai jamais... Une fois de plus, le plus grand des plaisirs a été de vivre tout ce que j'ai vécu et l'avoir partagé avec vous tous", a écrit Iniesta sur ses réseaux sociaux.

Dans la vidéo, l'ancien joueur du Barça parle avec émotion de ce qu'il considère comme "sa maison", le Camp Nou, et de , celui du Barça.

En el vídeo, que recoge todo lo vivido el día del partido, el ex azulgrana habla con emoción de la que considera "su casa", el Camp Nou, y del que considera "su escudo", el del Barça.

"Voici mon vestiaire, mon casier. Il est fermé, il n'y a rien, je laisserai juste ces photos ici. Le moment est arrivé, le dernier jour, à partir de demain prend fin quelque chose de très beau et de merveilleux", raconte Iniesta les larmes aux yeux.