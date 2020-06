Deux buteurs en forme, succÃ¨s assurÃ© ?

Si l'attaque fonctionne, les probabilités de voir une équipe vivre une bonne saison se multiplient rapidement. Car pour remporter des matches, il faut envoyer les ballons dans les filets.

Pour constituer une attaque, chaque entraîneur se réserve le droit de choisir sa tactique. Mais une chose est certaine, avec un bon duo en attaque, une équipe tient l'une des clés du succès.

Les chiffres ne mentent pas souvent, et 'ProFootballDB' démontre aujourd'hui grâce à ses données que lors des dernières années, les équipes qui ont pu compter sur une grande paire d'attaquants ont réussies à aller loin en championnat.

Parmi les données des dernières saisons, il y a un nom que l'on retrouve bien souvent, celui de Leo Messi. En revanche, Messi et Suárez ne sont pas en tête du classement des duos d'attaquants qui ont marqué le plus de buts.

C'est à l'évidence le duo formé par Robert Lewandowski et Serge Gnabry qui est en tête, bien que ce soit particulièrement la grande forme du Polonais qui impressionne avec 29 buts pour lui, et 10 pour Gnabry (en championnat).

Ce Bayern Munich se dirige d'ailleurs tout droit vers un nouveau titre de Bundesliga. Et c'est une tendance qui se confirme. Car les duos qui se trouvent en tête de ces classements sur les dernières saisons ont bien souvent remporté leurs championnat respectifs, ou une Coupe.

Sur la saison passée, les quatre paires d'attaquants en haut du classement sont : Messi-Suárez avec 36 et 21 buts; Mbappé-Cavani avec 33 et 18 buts; Mané-Salah avec 22 buts chacun et Agüero-Sterling et 21 et 17 buts. Trois des quatre duos font partie d'une équipe qui a remporté son championnat respectif, et Liverpool a signé une saison spectaculaire en Premier League malgré sa deuxième place (sans oublier sa Ligue des champions).

Leo Messi et Luis Suárez sont en tête des duos de meilleurs buteurs des trois saisons précédentes sur les cinq grands championnats, et ont remporté trois de deux titres de Liga correspondant à ces saisons.