Deux gardiens français dans le viseur de Chelsea

Kepa Arrizabalaga pourrait quitter Chelsea après être devenu le gardien le plus cher du monde en rejoignant le club blue, et la direction londonienne cherche des options pour le remplacer.

Selon les informations du 'Daily Express', Frank Lampard s'intéresserait à deux gardiens de la sélection française. Le premier serait Alphonse Areola, et le second Mike Maignan.

Le premier est actuellement prêté par le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Sa valeur de marché est d'un peu plus de dix millions d'euros et le joueur n'a presque pas joué cette saison à Madrid.

Le gardien lillois sera plus cher. Cette saison, Maignan a disputé 37 rencontres avec les Dogues. Titulaire indiscutable à Lille, il a été appelé plusieurs fois à participer aux rassemblements de la sélection française, mais n'a pas encore joué un seul match.

Si Maignan pourrait être l'option la plus sûre pour remplacer Kepa, les négociations pourraient être plus simples avec le Paris Saint-Germain. Keylor Navas s'est bien installé et Areola risque de ne pas avoir de temps de jeu en revenant au Parc des Princes.