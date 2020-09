Deux prétendants pour Jovic en Serie A

À huit jours du coup de sifflet final du mercato estival, le Real Madrid n'en a pas encore fini avec son effectif et prévoit encore de faire partir quelques joueurs.

Si Gareth Bale, James Rodriguez, Brahim Diaz ou encore Sergio Reguilon sont partis, Zinedine Zidane pourrait encore enregistrer des départs lors des prochains jours.

Car l'entraîneur français n'a pas de place pour Luka Jovic dans son effectif, et devrait privilégier Borja Mayoral à l'attaquant serbe, qui n'était pas non plus contre l'idée de partir en prêt.

Selon les dernières informations de 'AS', Zidane aurait donné son feu vert pour le prêt de Jovic, qui intéresserait plusieurs clubs en Italie contre l'Inter Milan ou la Roma.