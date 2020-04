Deux raisons pour lesquelles United ne recrutera pas Kane

Comme à chaque fois que le marché des transferts se rapproche, Harry Kane est de nouveau un joueur qui fait l'objet de rumeurs sur le mercato anglais, et encore plus depuis qu'il a évoqué un possible départ de Tottenham.

Le capitaine des Three Lions a évoqué qu'il n'avait pas peur de quitter les Spurs. Et l'un des prétendants du joueur depuis quelques mois était le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer.

La réponse des Spurs avait toujours été négative et le 'Manchester Evening News' rapporte que cela ne devrait pas changer malgré la disposition du joueur anglais à quitter son club.

Sans oublier que les Red Devils auraient aujourd'hui de nouveaux objectifs pour le prochain mercato, des objectifs plus jeunes comme Jadon Sancho ou Jack Grealish et qui correspondent plus au profil.

Les deux jeunes joueurs sont les grands objectifs de l'équipe d'Old Trafford et Harry Kane passerait ainsi au second plan.