Deux scénarios possibles pour la fin de la Ligue des champions

Ce jeudi, l'UEFA doit évoquer la reprise des compétitions européenes stoppées par la pandémie de coronavirus, et sleon la 'BBC', l'instance européenne aurait déjà deux scénarios en tête.

La suite de la la Ligue des Champions pourrait se jouer après la fin des compétitions nationales, sur une semaine et sur un match, avant un final four et une finale le 29 août à Istanbul, Turquie.

La Ligue Europa à Gdansk, Pologne, serait imaginée le 26 août. L'autre option serait de caler la suite de la compétition en juillet et août sans la déformer, avec des matches aller-retour.