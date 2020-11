Deuxième défaite consécutive pour Aston Villa

Match fou à Villa Park entre Aston Villa et Southampton ce dimanche après-midi en Premier League, mais s'est finalement Southampton qui s'est imposé.

Si Aston Villa espérait se relancer à la maison après sa première défaite de la saison en championnat la semaine passée, les choses ne se sont pas passées comme les Villains le voulaient.

À la pause, ce sont les Saints qui menaient déjà sur un score de 0-3, notamment grâce à un doublé d'un Ward-Prowse en pleine forme, et d'une ouverture du score signée Vesterdaard.

Et Southampton avait même alourdi le score avec un quatrième but signé Danny Ings peu avant l'heure de jeu. Le match semblait contrôle pour Southampton, mais Aston Villa s'est réveillé...

Mings réduisait une première fois le score à la 62e minute. Et dans les arrêts de jeu, Aston Villa n'a pas lâché, et Watkinks et Grealish inscrivaient deux buts à la 92e et à la 97e minute. Une remontada qui ne suffit pas pour Aston Villa, qui aura certainement des regrets ce soir.