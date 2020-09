Deuxième jour d'entraînement pour Koeman avec les 19 mêmes acteurs

Les 19 joueurs présents hier lors de la première séance d'entraînement était à nouveau sur le terrain aujourd'hui, Ivan Rakitic et Leo Messi sont toujours absents.

L'Argentin est toujours en négociation pour quitter le club alors que Rakitic devrait rejoindre le FC Séville.

Les joueurs présents au centre d'entraînement Joan Gamper étaient donc: Piqué, Luis Suárez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Junior, Rafinha, Oriol Busquets, Matheus Fernandes, Wagué, Araujo, Akieme, Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu y Arnau Tenas.

Les plus populaires

Ils ont effectués du travail individuel à portée physique avec des exercices de ballons.

Ciutat Esportiva

Second training session of the week

Individual workouts pic.twitter.com/UzcuYS152b