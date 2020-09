Di Maria confirme être en discussions pour sa prolongation

Il y a quelques heures, le quotidien 'Le Parisien' avait rapporté que le PSG souhaitait prolonger le contrat d'Angel di María pour deux voire trois saisons dans les prochains mois.

Une situation que l'international argentin a confirmée dans une interview via Skype pour 'ESPN' : "Il n'y a pas d'âge pour l'équipe nationale ou les clubs. J'ai 32 ans et le PSG veut me prolonger pour plusieurs années. Cela ne dépend que des performances de chacun."

Pourtant, Di María n'a jamais caché son envie de retourner en Argentine pour y prendre sa retraite et vivre une dernière aventure au sein de son club formateur, Rosario Central.

"J’aimerais jouer pour Rosario Central mais il se passe des choses en Argentine et il y a beaucoup d’insécurités. Cela complique énormément les choses. Je regarde toujours les chaînes de télévision argentines, je vois ce qui se passe et je pense à mes filles. C’est difficile et c’est pour ça que j’y vais pas à pas", a ajouté l'international de l'Albiceleste. Ce sera à lui de faire un choix.