Di Meco en colère contre l'OM

Eric Di Meco s'est indigné à la suite de la piètre prestation de l'Olympique de Marseille face à l'Olympiakos en Ligue des Champions.

À L'antenne de 'RMC', il a déclaré : "Tu vas à l’Olympiakos sans public et qui est considéré comme une équipe de ton niveau, voire même inférieure parce que ce sont des mecs de Ligue 1 qui ne peuvent plus jouer dans le championnat, qui arrivent à la retraite ou qui viennent de Ligue 2 et tu sombres comme ça au bout de 60 minutes ? A un moment donné, la figure, tu l’as ? Et la honte ? Je suis désolé mais dans un effectif, tu as de tout. Des jeunes qui débutent, des gars au potentiel et tu as des tauliers. Dans mon football à moi, les tauliers doivent montrer plus que cela".

.