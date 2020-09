Diaby élu joueur de l'année du Bayer devant Havertz

Moussa Diaby avait quitté le Paris Saint-Germain la saison passée pour pouvoir progresser et avoir plus de temps de jeu, et n'a pas déçu pour sa première saison loin de Paris.

Auteur d'une belle saison 2019-2020 avec le Bayer Leverkusen, l'international espoir français a été élu Meilleur Joueur de la saison par les supporters de son club.

L'ailier français de 21 ans a disputé un total de 39 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison en Allemagne, et a inscrit huit buts pour huit passes décisives.

Ce qui surprend, c'est que Diaby a été élu devant un certain Kai Havertz, considéré comme la grande star de son équipe la saison passée. Une belle récompense pour Moussa Diaby.