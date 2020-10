Diallo frustré par son manque de temps de jeu

Entre blessures et concurrence, Abdou Diallo n'a que très peu de temps de jeu au PSG, et passe derrière les deux capitaines de son équipe, Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Ibrahima Diallo, frère d'Abdou Diallo et joueur de Southampton, s'est confié sur la situation difficile de son frère et sur son manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain.

"Ce n'est jamais facile quand tu as peu de temps de jeu, il y a un peu de frustration, forcément. Ce serait bizarre qu'il n'ait pas envie de plus jouer. Après, il n'est pas non plus malheureux. Il se sent bien au club", explique Diallo pour 'L'Équipe'.

"Inquiet ? Pas du tout. À son poste, il y a beaucoup de concurrence, c'est un grand club, c'est normal. Ils ont fait une saison en Ligue des champions avec une équipe titulaire, à son poste on change peu. Mais c'est un bosseur. Il va s'accrocher, je n'en doute pas", a-t-il ajouté.