Drogba candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football

Retiré des terrains depuis 2018 et une dernière aventure aux Etats-Unis avec les Phoenix Rising, Didier Drogba pourrait revenir dans le monde du football. Samedi, à Treichville, une commune d'Abidjan, Drogba, accompagné par ses supporters, a officiellement déposé sa candidature pour les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Pour cela, il a obtenu les huit parrainages et le soutien d'un des cinq groupements d'intérêt nécessaires.

Didier Drogba estime que le football ivoirien est dans une mauvaise situation et il souhaite le remettre sur de bons rails : "Ce n'est pas tant être président de la FIF qui m'intéresse, mais c'est la mission qui lie cette fonction. Notre football va mal, nous nous engageons à contribuer à la renaissance du football ivoirien. Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l'édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien."

Sur les réseaux sociaux, le joueur a lancé sa campagne avec un tweet montrant sa détermination.