Diego Costa, le buteur au sang chaud

Le football fait son retour au mois de juin, et qui dit juin, dit été, et qui dit été dit forcément températures élevées. Et cela va très bien à Diego Costa, un joueur qui devra faire le maximum pour se rattraper, après sa campagne décevante.

L'attaquant de l'Atlético de Madrid, blessé pendant presque toute la saison, veut commencer cette "mini-Liga" à pleine puissance et à l'image de ses derniers débuts de saison, où il était un vrai goleador.

Il y a deux saisons, il était à un niveau exceptionnel lors de la Supercoupe d'Europe, que l'Atlético de Madrid a remportée contre le Real Madrid à Tallinn. En 2019, il renouvelle l'exploit contre les Blancos et marque quatre buts lors du derby amical aux États-Unis. Des matches où il faisait toujours très chaud.

'AS' se souvient de ces deux matchs, mais ils ne sont pas les seuls. Diego Costa est généralement bon lors du début du championnat. L'attaquant de l'Atlético est de retour, sans blessures et pendant l'été. N'ayant plus marqué depuis octobre, il espère enfin retrouver le chemin des filets.

L'Atlético, qui a connu d'énormes problèmes offensifs, principalement à l'extérieur, attend une grande performance de son buteur pour sceller le retour en Ligue des champions. Pour rappel, l'équipe de Cholo a éliminé les champions en titre (Liverpool) juste avant la trêve du COVID.