Diego Costa recalé par l'OM

L'OM tient déjà sa première recrue hivernale : Pol Lirola, prêté ce mardi par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison. Désormais, le club poursuit sa quête d'un renfort offensif.

Plusieurs noms sont associés au club phocéen ces dernières semaines, à l'image de Milik (rumeur confirmée par AVB), Cutrone ou encore Abel Ruiz. Mais d'après 'La Provence', l'OM aurait cependant refusé Diego Costa.

Libre depuis son départ de l'Atletico Madrid, l'attaquant de 32 ans aurait été proposé à Pablo Longoria qui a préféré décliner.

Le gros salaire (8 M€ anuuels) du Hispano-Brésilien serait la raison pour laquelle le Head of football de l'OM aurait dit non à une possible arrivée du joueur sur la cité phocéenne.

Marseille continue donc sa quête !