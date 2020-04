Diego Costa rÃ©vÃ¨le pourquoi il a choisi de jouer pour l'Espagne

En 2014, Diego Costa a surpris tout le monde en optant pour la naturalisation espagnole, le joueur a ainsi mis fin à un rêve de gosse : triompher avec le maillot auriverde.

Le buteur de l'Atletico a rejoint la Roja juste avant le mondial 2014, qui curieusement, se déroulait dans son pays natal : le Brésil. Dans un entretien avec 'ESPN', le joueur revient sur cet épisode qui marquera toujours sa carrière de footballeur, et qui lui vaut le surnom de "traître" au Brésil.

"Je suis privilégié : j'ai réalisé mon rêve de jouer pour le Brésil et j'ai joué pour une autre grande équipe qui est l'équipe espagnole", lance-t-il avant de s'en prendre à celui qu'il considère comme le principal fautif.

"Au moment de ma convocation, ils demandaient qui j'étais. Une fois en sélection, Scolari m'a dit que j'étais le seul joueur de Jorge Mendes. Mais c'était quoi cette histoire ? S'il m'avait appelé à cause de mon agent, je n'avais rien à faire ici. Et ensuite, il y a eu la possibilité de représenter l'Espagne, avec les joueurs présents, comment je pouvais dire non ? (...) Et à ce moment-là, Scolari a commencé à dire qu'il me voulait... Il ne m'a pas appelé une seule fois ! Et il a osé dire que je tournais le dos au rêve de millions de Brésiliens ? Pour l'amour de Dieu, comment est-ce possible ? Pourquoi ne pas dire qu'il ne me voulait pas avant ?", a lancé Costa.