Diego Llorente prend Sergio Ramos comme exemple

Luis Enrique a décidé de faire appel à Diego Llorente pour cette convocation. Le défenseur de Leeds United a accueilli l'appel avec enthousiasme et avec le désir de revenir porter le maillot de la Roja.

"Je dois remercier l'entraîneur pour toute sa confiance même dans des situations un peu exceptionnelles, comme ma première sélection durant laquelle je me suis blessé", a déclaré le défenseur dans une interview avec 'Europa Press'.

Aux portes de l'Euro, Llorente sait clairement vers qui se tourner pour continuer à progresser. "Ramos, en plus d'être un top joueur dans le monde, a beaucoup d'expérience et fait partie de l'élite depuis de nombreuses années. J'essaie d'absorber comme une éponge tout ce qu'il apporte et l'expérience qu'il peut enseigner", a-t-il avoué.

Llorente a reconnu qu'il aime le style de jeu risqué : "C'est une marque de fabrique que j'ai eue dans la plupart de mes équipes. Je l'aime parce que c'est audacieux, courageux et le football d'aujourd'hui exige ce déploiement et un pressing élevé. J'ai pu m'adapter avec mes qualités et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé à Leeds".

"J'ai eu des références positives de Bielsa et tout ce que j'avais entendu est vrai. Il a une méthodologie très particulière et donne une préférence directe au jeu dans chaque exercice d'entraînement, il est analytique. Il a une connaissance du football qu'il transmet très bien et je pense que sous ses ordres, je vais m'améliorer en tant que joueur", a déclaré le défenseur central de l'équipe nationale espagnole.