Diego Simeone revient sur le départ de Diego Costa

C'est une information qui circulait depuis quelques jours en Espagne. D'un commun accord, l'Atlético Madrid et Diego Costa ont résilié le contrat qui les liait jusqu'en juin 2021.

Pour des raisons personnelles, Diego Costa a souhaité quitter le club, et la direction colchonera n'a pas souhaité lui mettre des bâtons dans les roues. Son entraîneur, Diego Simeone, est revenu sur le départ de Costa en conférence de presse.

"Le club voulait l'aider sans se créer problèmes. Nous aimons Diego et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous nous sommes donnés beaucoup, nous à lui, et lui à nous", a confié l'entraîneur argentin.

"Il va bien, il est en forme, dans un bon moment. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il fera les choses bien, peu importe où il ira. C'est un guerrier. Comme toujours, nous voulons le remercier, comme nous remercieons toujours ceux que nous qui tout donné avec le coeur. Diego a été une personne qui nous a beaucoup donnés, sur le plan sportif comme sur le plan humain. Nous voulons pouvoir l'embrasser quand nous nous reverrons", a évoqué l'entraîneur argentin.

L'entraîneur de l'Atlético a tout de même assuré que le club avait mis l'équipe au-dessus du reste au moment de régler le départ de l'attaquant : "Nous voulons aider Diego Costa pour son départ, mais nous ne voulions pas nous mettre dans une situation qui porterait préjudice à la compétitivité de notre équipe. En signant son départ, les gens qui travaillent au club auront pris en compte cet équilibre."

Cependant, Simeone n'en a pas dit plus sur une possible arrivée pour remplacer Costa : "C'est très récent. La direction sportive travaille sur toutes les situations. Le club me dira ce qu'il pense et nous partagerons nos idées, si quelqu'un doit venir, ou non, remplacer Costa."