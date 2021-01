Dietmar Hamann tacle Thiago Alcantara

Pour ses premiers mois à Liverpool, Thiago ne fait pas l'unanimité outre-Manche. Après sa prestation contre Manchester United dimanche soir, l'ancien meneur de jeu du Bayern s'est attiré les critiques de certains observateurs, à l'image de Dietmar Hamann.

La légende des Reds estime que l'Espagnol ne convient pas au style de jeu de Liverpool.

"Il ralentit les choses et ne joue pas vraiment comme Liverpool. Liverpool au cours des deux dernières années a eu des milieux de terrain assidus. Ils étaient habiles, oui, mais pas aussi habiles que Thiago. Ils donnaient très tôt le ballon à Salah et Mané, et quand on a le ballon tôt sur l’aile et que ces gars peuvent courir sur les joueurs, ils sont impossible à arrêter. Tout le monde était ravi de l'arrivée de Thiago mais il n'a presque pas joué. Il joue un style de football différent. Il aime être en possession du ballon. Liverpool a toujours été bon quand ils ont joué rapidement en avant, et il n’est pas ce type de joueur", a constaté l'ancien footballeur.