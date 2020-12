Digne dans le viseur de Guardiola

Mardi, 'The Sun' rapporte que Pep Guardiola ne perd pas de vue Lucas Digne, ancien joueur du PSG, de la Roma et du FC Barcelone. Dès l'été, les médias britanniques ont parlé d'un suivi de Manchester City.

Après des années de performances irrégulières à Barcelone, Digne s'est imposé comme un ailier fiable au Goodison Park. Actuellement blessé, il est titulaire à Everton depuis deux saisons et a disputé 87 matchs.

Bien que City compte Benjamin Mendy et Oleksandr Zinchenko dans son équipe et qu'Angeliño soit prêté au RB Leipzig, "The Sun" affirme que Digne est une cible pour Pep.