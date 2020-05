Coupet nommé entraîneur des gardiens de Dijon

En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Grégory Coupet ne continuera pas l'aventure avec le club dans lequel il a brillé durant sa carrière de joueur.

L'ancien international français a fait un choix important pour la suite de sa carrière et va rejoindre Dijon pour les deux prochaines saisons. C'est ce qu'a annoncé Dijon ce mercredi par le biais d'un communiqué. Grégory Coupet a justifié son choix et en est pleinement satisfait.

"C’est un honneur de prendre la succession de Laurent Weber, qui est un ami. Nous avons les mêmes principes de jeu, donc nos gardiens ne seront pas trop chamboulés. Si j’ai choisi le DFCO, c’est pour participer à l’évolution de ce club qui a déjà de beaux projets pour l’avenir, à l’image du futur centre d’entraînement. Mais aussi par envie de travailler avec des amis tels que Peguy Luyindula, David Linarès ou encore Sébastien Degrange. Éric Carrière est également installé dans cette région fabuleuse qu’est la Bourgogne-Franche-Comté. Je sens que nous allons réaliser de belles choses ensemble", a indiqué l'ancien portier de l'OL.

Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes...