Delcourt prêt à arrêter définitivement la Ligue 1

À l'arrêt depuis la mi-mars, le football français et européen n'est semble-t-il pas prêt de reprendre. La pandémie de Coronavirus n'est toujours pas réglée et le confinement est toujours de vigueur en France, ainsi que dans d'autres pays européens, et devrait même être prolongé par Emmanuel Macron ce lundi soir. Le mois de mai approche à grands pas et les joueurs n'ont toujours pas repris l'entraînement. Autant dire que le calendrier fixé par l'UEFA sera difficile à respecter.

L'institution européenne de football désire voir les championnats s'achever avant le 3 août mais il faudrait pour cela qu'il ne reprenne pas trop tard. Actuellement, les dirigeants de Ligue 1 travaillent afin de trouver des solutions pour une reprise efficace et afin de terminer la saison et surtout la Ligue 1 pour des raisons sportives et financières. Mais certains persistent et signent, au rythme où évolue le virus, cela va relever de l'impossible.

Dans une interview accordée à 'Le Parisien', Olivier Delcourt, président de Dijon, s'est montré fataliste devant la situation actuelle. Le dirigeant de Dijon estime que la Ligue 1 est loin d'être une priorité : "On aimerait tous que le championnat se termine. Mais aujourd’hui la priorité, ce n’est pas le football, c’est de se débarrasser de ce sale virus. Alors en ce qui me concerne, s’il faut encore rester confiné deux mois pour cela, je suis prêt à le faire !"

Olivier Delcourt est pessimiste et pense qu'il faut mettre un terme à la saison : "Aujourd’hui, je peux vous assurer que tous les présidents de club ont vraiment conscience des choses. Cela ne nous empêche pas de travailler pour être prêts le moment venu. Il vaut mieux avoir anticipé les choses que d’être placé devant le fait accompli. On élabore des scénarios qu’on efface au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation. On verra où tout ça va nous mener"

"Le temps passant, je ne suis pas loin de penser comme Denis Le Saint. Ça commence à ne pas sentir très bon du tout. D’autant que si on doit reprendre la compétition, il faut le faire dans des conditions sanitaires qui ne feront courir de risque à personne", a conclu le président de Dijon. Réaliste, Olivier Delcourt a raison sur un point, plus les jours passent plus la possibilité de terminer la saison de football semble devenir une illusion.