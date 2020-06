Dijon donne des nouvelles de Benzia

Yassine Benzia, l’attaquant algérien, a eu le malheur de se blesser gravement à la main la semaine dernière alors qu’il faisait du buggy. L’ex-Lillois a dû se faire opérer, et il se trouve toujours au CHU de Dijon. D’abord discret à son sujet, son club a communiqué ce lundi pour donner des nouvelles.

"Victime d’une lourde chute lors d’une activité exercée à titre personnel le jeudi 28 mai, Yassine Benzia est actuellement hospitalisé au CHU Dijon Bourgogne. Notre milieu de terrain est en effet assez gravement blessé à la main gauche. Yassine Benzia, qui a subi une opération, va désormais continuer de recevoir les soins appropriés par le personnel hospitalier. Son état de santé s’améliore de jour en jour", a fait savoir la note.

Le club bourguignon a ensuite tenu à souhaiter un prompt rétablissement à son protégé : "L’ensemble du DFCO est présent au côté de Yassine pour l’aider à surmonter cette épreuve et lui permettre de retrouver au plus vite les pelouses de Ligue 1. Courage Yassine ! On est avec toi !"

Pour rappel, Benzia est revenu en France en janvier dernier après un passage à l’Olympiakos. Au bout de quelques matches, il a contracté une blessure et a dû manquer plusieurs rencontres de sa formation.