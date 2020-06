Dimitri Payet veut rester à l'OM

Marseille a connu une très bonne saison : 2e au championnat, l'une des meilleures défenses de Ligue 1 et cerise sur le gâteau ; l'équipe se qualifie pour la Ligue des champions, Six ans après.

Cependant, depuis que la saison a été actée, le club phocéen semble vivre une petite crise, en raison des désaccords entre le président Jacques-Henri Eyraud et son entraîneur André Villas-Boas, qui était annoncé sur le départ, mais finalement le Portugais a décidé de rester dans la Cité Phocéenne.

Dimitri Payet, a accordé un long entretien au 'Journal de l'île de la Réunion' où il lâche ses vérités, mais aussi, son envie de continuer à l'OM.

"Quand on a fait la Premier League, on peut dire qu'il y a l'Espagne, le Barça ! Sans dénigrer les autres équipes de la Liga, c'est là qu'il faut jouer. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de découvrir un autre championnat. Lorsque je suis revenu à l'OM, j'ai dit que l'histoire recommençait. Elle est belle. J'ai envie de continuer, tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l'OM,"

Des mots qui devraient faire plaisir aux supporters marseillais.