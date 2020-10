Diogo Jota impressionne tout un peuple

Lors du match face à la Suède, le Portugal s'est imposé 3-0 grâce à un but de Bernardo Silva, bien servi par Diogo Jota, qui s'est également offert un doublé. Une performance qui a plu à son sélectionneur et à la presse lusitanienne.

Sans son capitaine, Cristiano Ronaldo, le Portugal n'a pas douté face à la Suède. Au contraire, la Selecçao a pu compter sur un homme : Diogo Jota. Auteur d'une passe décisive pour Bernardo Silva (21') puis d'un doublé (44', 72'), le joueur de Liverpool a signé une performance XXL soulignée par la presse portugaise.

'A Bola' : "Le show de Diogo Jota donne la victoire au Portugal" / 'Record' : "Un match parfait de Diogo Jota" / 'O Jogo' : "Une nuit de rêve pour Diogo Jota"

L'attaquant portugais de 21 ans est revenu sur son match : "Je pense que je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière avec le transfert à Liverpool puis l'appel du Portugal depuis un an. C'est un grand pas. J'ai été titulaire aujourd'hui et mon objectif est de le rester." Il est également revenu sur l'absence de Cristiano Ronaldo : "Remplacer Cristiano n'est pas facile. Je savais que j'avais une opportunité à saisir, afin de prouver mon potentiel. Je sais bien que si Cristiano avait été disponible, peut-être que je n'aurai pas eu ma chance mais les choses sont comme ça. On a fait un bon résultat, c'est le plus important. On peut être fier de nous."

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos s'est également exprimé sur le joueur des Reds : "Jota est un excellent joueur. Mais je le savais déjà, je n'ai pas attendu sa performance d'aujourd'hui pour le savoir. Je l'ai appelé avant même qu'il soit à Liverpool alors son transfert n'a rien à voir. S'il n'avait pas les qualités pour représenter le pays, il ne serait pas là. Je fais des choix par stratégie. Il peut jouer avec Ronaldo dans le futur, c'est une option. Jusqu'à présent il a été sur le banc mais il peut débuter avec Cristiano."