Direction l'Allemagne ou l'Italie pour Arturo Vidal

Depuis son arrivée ou presque, l'avenir de Vidal au Barça est incertain. Le Chilien n'a pas trouvé la régularité lors de sa première saison et n'a jamais vraiment été titulaire indiscutable.

Reinaldo Rueda, sélectionneur du Chili, a parlé de son milieu de terrain à 'Sport'. "Je pense qu'il est heureux à Barcelone, les supporters l'ont bien accueilli et j'espère qu'il sera important dans son prochain club, comme il l'a toujours été, et qu'il sera en parfaites conditions pour jouer en Sélection".

Selon lui, si cela dépendait d'Arturo Vidal, il ne changerait jamais de club, mais la réalité pourrait être tout autre. "De ce que je sais, il pourrait revenir en Italie, le Borussia Dortmund a été très intéressant il y a peu... Mais il n'y a rien de concret et il doit bien réfléchir avant de prendre une décision".

"Arturo Vidal est un joueur hors série et il l'a démontré en Allemagne, en Italie et en Espagne. Il transmet ce caractère, cette personnalité, et apporte sa qualité technique et son volume de jeu. C'est un monstre en ce sens, pour nous c'était une grande satisfaction de le voir signer au FC Barcelone, pour ce que cela signifie au niveau mondial. Nous le suivons de loin, et lorsque nous allons en Europe, nous le voyons en personne', a conclu Rueda.