Direction la Chine pour Rafinha ?

Finis les prêts pour Rafinha ? Il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le FC Barcelone et le club catalan devrait le laisser partir de manière définitive cet été.

Le Celta Vigo ne devrait pas reprendre le joueur. Cette saison, l'international brésilien a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en trente matchs joués en Galice.

Cependant, le Barça ne laissera pas partir son joueur à n'importe quel prix. Le média catalan cité rapporte que le Barça espérerait recevoir une somme de 16 millions d'euros pour le joueur.

Le média ajoute que Rafinha intéresserait beaucoup du côté de la Chine. Le Shanghai Shenhua serait l'une des équipes capables de s'aligner sur le prix demandé par le Camp Nou.