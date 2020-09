Discussions entre Dele Alli et le PSG

Le mercato touchera à sa fin le 5 octobre et le PSG s'active pour renforcer son effectif. Le coach allemand du PSG, Thomas Tuchel, souhaite un attaquant, un milieu et un défenseur. D'après 'The Telegraph' le club de la capital songerait à l'international anglais Dele Alli.

Le milieu de Tottenham n'entre plus vraiment dans les plans du coach portugais, José Mourinho. Les dirigeants parisiens ont déjà entamé des discussions avec le joueur. Cette même source explique que le joueur de 25 ans serait intéressé à l'idée de rejoindre l'effectif parisien.

Le PSG aimerait tenter d'obtenir de le joueur sous forme de prêt. Affaire à suivre.