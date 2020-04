Décès de la légende stéphanoise Robert Herbin

Robert Herbin n’est plus. Après Michel Hidalgo, disparu il y a un peu plus d'un mois, un autre grand entraineur français s’en est allé en cette maudite année 2020. L’ex-coach des Verts est décédé lundi soir au CHU de Saint-Etienne, où il avait été admis trois jours auparavant.

Herbin souffrait de graves problèmes cardiaques et pulmonaires. A 81 ans, il n’a pas eu la force nécessaire pour se battre et s’est donc éteint. Sa fille, qui est cardiologue, était à ses côtés au moment où il a rendu son dernier soupir.

Son décès a été annoncé par le journaliste Jacques Vendroux, proche de la famille : "Robert Herbin est parti ce soir à l'hôpital nord de Saint Etienne .Son frere et ses Soeurs ont souhaité que je vous l'annonce officiellement. Nous pensons a sa famille, ses amis et ses proches, au peuple vert. Le monde du football est en deuil."

Le nom d’Herbin restera à jamais associé à l’ASSE mais aussi aux premières grandes heures du football français. Après une très belle carrière de joueur et qui l’a notamment vu remporter 6 titres de champion de France, ce célèbre rouquin a coaché pendant 11 ans le club phare de sa ville. Il lui a offert quatre autres titres de champion, et l’a surtout emmené en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern (1979). C’était la deuxième fois seulement qu’un club français atteignait la finale de l’épreuve reine du continent.

Herbin a également coaché durant son parcours l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg et l’équipe saoudienne d’Al Nasr. Il a connu un deuxième passage à la tête des Verts entre 1987 et 1990. Quand il s’agit de designer le meilleur technicien français de l’histoire, il est souvent cité aux côtés des Albert Batheux, Arsène Wenger, Aimé Jacquet, Didier Deschamps et cie.