Divock Origi Ã  la relance Ã  l'Inter Milan ?

Sur le papier, le secteur offensif de l'Inter Milan est l'un des plus séduisants de Serie A, voire même d'Europe. Dans les faits, dénicher un attaquant supplémentaire est une priorité pour Antonio Conte cet hiver. Se renforcer offensivement est en effet l'un des grands objectifs de l'Inter en vue du prochain marché des transferts.

Comme le rapporte le 'Corriere dello Sport', avec Sanchez se remettant d'une blessure à un adducteur et Pinamonti qui n'a jamais été utilisé et a déjà ses valises à la main, les Milanais sont à la recherche active d'une alternative valable à Lukaku et Martinez. Ces dernières semaines, les pistes et rumeurs ont ainsi été diverses et variées.

Barré par Jota à Liverpool, Origi vise l'Euro 2021

Parmi les noms associés au club milanais, il faut désormais ajouter celui de Divock Origi. L'attaquant belge est condamné à Liverpool et a été la victime principale de l'arrivée de Diogo Jota cet été. Preuve qu'il est sur le départ, ses agents seraient à la recherche d'un nouveau point de chute. Ils auraient déjà proposé le joueur à la moitié de l'Europe.

Les clubs intéressés ne manquent pas pour s'attacher les services du héros de la Ligue des champions 2018-2019. Ne serait-ce qu'en Premier League, où il peut compter sur plusieurs admirateurs. Le but du joueur est de trouver une équipe qui puisse lui garantir le temps de jeu nécessaire pour être convoqué avec la Belgique lors de l'Euro 2021.

En réalité, difficile d'en trouver assez à l'Inter, étant donné que, entre autres, les Nerazzurri ne sont plus impliqués en Europe. Mais le fait de rejoindre un grand club qui vise le Scudetto pourrait l'attirer, ainsi que la possibilité de retrouver son coéquipier en sélection : Romelu Lukaku. À Milan, Divock Origi pourrait également être utilisé sur une aile ou comme deuxième attaquant et pourrait représenter un élément plus qu'important pour renforcer l'attaque d'Antonio Conte, pas toujours à la hauteur des attentes cette saison.

Parmi les autres noms évoqués, ceux de Gomez, Gervinho et Lasagna reviennent avec insistance en Italie. Qui sera donc l'heureux élu ? Réponse dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, l'Inter, qui pointe à seulement un point de l'AC Milan, leader, serait bien inspiré de se renforcer et pour mettre toutes les chances de son côté.