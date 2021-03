Divock Origi pourrait bien rejoindre le Borussia Dortmund cet été

Liverpool a remporté la Ligue des champions lors de la saison 2018-19. Une édition quelque peu spéciale, marquée par des remontées et un héros chez les 'Reds' en la personne de Divock Origi.

Le Belge a été l'auteur de deux buts lors du mythique 4-0 contre le Barça à Anfield et a inscrit le but du 2-0 en finale. Cependant, deux ans plus tard, son séjour dans l'équipe du Merseyside semble prendre fin.

Les dernières informations indiquent que l'attaquant veut quitter l'équipe de Jürgen Klopp et il semble que le joueur ait déjà un prétendant de choix en Bundesliga.

Selon 'Football Insider', le Borussia Dortmund serait plus qu'intéressé par l'acquisition de ses services pour pallier d'éventuels départs en attaque cet été.

Au cours de la saison actuelle, Origi n'a joué que 532 minutes pour Liverpool. L'attaquant a marqué un but et a réalisé deux passes décisives pour ses coéquipiers.