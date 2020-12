Djibril Cissé raconte comment Gérard Houllier l'a fait venir à Liverpool

Gérard Houllier, ancien entraîneur, du PSG, de l’équipe de France, de Liverpool et de l’OL, qui a collectionné les titres tout au long de sa carrière, est mort ce lundi à 73 ans, après une opération de l’aorte il y a quelques jours. Les hommages ont été nombreux pour saluer le vainqueur de la Coupe UEFA avec Liverpool, que ce soit parmi ceux l'ayant côtoyé en France et en Angleterre. Djibril Cissé a tenu à rendre hommage à celui ayant joué un grand rôle dans sa carrière.

Disparition - Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans

Brillant à Auxerre, et empilant les buts en Ligue 1, l'attaquant français a rejoint les Reds de Liverpool en 2004 contre 20 millions d'euros. Un transfert dans lequel l'illustre manager des Reds a joué un rôle. En effet, il a réussi à convaincre l'attaquant de l'AJ Auxerre de choisir Liverpool et la Premier League. Invité sur RMC Sport, Djibril Cissé a rendu hommage à Gérard Houllier, revenant sur les coulisses de sa venue à Liverpool.

"C’était un accord tripartite entre moi, le coach Guy Roux et Gérard, qui a su me parler. J’avais beaucoup de clubs à l’époque. Il a su trouver les mots pour me dire que Liverpool était le meilleur tremplin pour moi. Je sortais d’une belle saison à Auxerre, mais je n’étais pas encore un joueur confirmé. J’avais beaucoup de qualités brutes, mais encore beaucoup de travail à faire. Il a su me convaincre", a expliqué l'ancien buteur de l'AJ Auxerre.

"Houllier était un homme de parole"

"Grâce à Gérard, l’année où je signe à Liverpool, on gagne la Ligue des champions (2005). Malheureusement, je n’ai pas eu la chance de jouer avec lui. Juste avant que j’arrive, Liverpool et lui se séparent. C’est dommage. Mais c’est lui qui a fait le plus gros de la démarche pour que je signe à Liverpool. Je lui en serai reconnaissant toute ma vie. A chaque fois que je le voyais, on en parlait et on était content et en même temps déçu de ne pas avoir pu travailler ensemble", a ajouté Djibril Cissé.

Gérard Houllier a même bouclé la venue de Djibril Cissé dans le plus grand secret, à en croire l'ancien attaquant de l'AJA : "On s’est vu quelques fois, un peu en clandestins. On organisait des rendez-vous dans son logement parisien. On ne pouvait pas être vus ensemble. C’était encore dans la discrétion. C’était un homme très intelligent, très simple, qui savait parler aux jeunes, qui avait un langage très fort, très persuasif. Au début, je n’étais pas trop chaud. Il y avait Michael Owen qui était là-bas. Et être sur le banc, ce n’était pas trop cool non plus à cette période-là de ma carrière".

"Il a été honnête, il m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas, Michael Owen, il ne sera plus là longtemps donc tu auras ta place’. Je n’y croyais pas trop. Mais finalement, quand j’arrive, Michael Owen part au Real. C’était un homme de parole. On pouvait lui faire confiance. J’avais une très bonne relation avec lui, même si je n’ai pas travaillé avec lui. C’est l’un des regrets. Il m’a fait signer, j’ai gagné la Ligue des champions avec Rafael Benitez. J’aurais aimé que ce soit lui, pour lui dire merci", a conclu l'ancien attaquant français.