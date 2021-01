"Ne pas reproduire les erreurs que j’ai commises"

Raymond Domenech a pris les commandes du FC Nantes cette semaine en remplacement de Patrick Collot. Dix ans après sa dernière expérience, l’ex-sélectionneur replonge donc dans un nouveau challenge. Et il le fait « avec plaisir ». Lors de son point de presse d’intronisation, l’expérimenté technicien a tenu à exprimer à quel point il était heureux de renouer avec son métier.

"Je veux dire à quel point je suis heureux d'être là, de vous (les journalistes) retrouver, c'est un vrai plaisir (…) Je suis dans le partage, ce club a un vécu, je suis heureux que Mr Kita m'ait donné cette fonction pour retrouver du plaisir et faire que cette équipe soit joyeuse", a indiqué l’ex-patron tricolore.

Si les résultats sont mauvais, il risque pourtant de ne pas être épargné par les médias. Mais, il annonce dès maintenant qu’il saura s’y adapter : "Je comprends mieux peut-être vos problématiques, je vais essayer de tout faire pour ne pas reproduire des erreurs que j'ai commises. J'ai mieux compris vos problématiques de travail en étant de l'autre côté de la barrière pendant des années. Je ne me fâcherai jamais, je ne suis pas buté. Je suis dans l'idée d'échanger. Je voulais retrouver l'odeur de la pelouse."

"Réunir tout le monde avec ce qu’on montre sur le terrain"

Domenech n’a pas eu à un accueil très agréable pour sa première séance d’entrainement. Une partie de supporters ayant choisi de venir perturber sa séance et se moquer du club. Un épisode qui n’a pas trop dérangé l’intéressé : "J'espère réunir tout le monde à travers ce qu'on va montrer sur le terrain. On ne changera pas certaines choses. Je ne suis pas inquiet, j'ai envie que ça se passe bien. Ils (les supporters) étaient là, on s'est entraîné. Je trouve que les joueurs sont bien dans l'esprit, ils ont envie. C'est ce qui m'intéresse, le reste..."

Le coach septuagénaire va connaitre sa première expérience dans un club breton. Mais, c’est une région qu’il connait très bien et il n’a pas manqué de le rappeler : "J'ai une capacité extraordinaire d'être un converti. A chaque fois j'ai défendu le club dans lequel j'étais. Ce qui s'est passé avant avec les clubs fait partie de la compétition. Je suis devenu Breton il y a quelques années, j'ai une maison vers Saint-Brieuc, je suis le sélectionneur de l'équipe de Bretagne. J'ai quelques liens, quelques attaches."

"Je n’ai pas de plan de carrière"

Enfin, Domenech s’est exprimé à propos de sa fonction, qui est devenue très fragile à Nantes avec un président qui ne cesse de faire sauter les entraineurs comme des fusibles. "Je n'ai pas de plan de carrière. Je suis venu pour me faire plaisir. Les entraîneurs sont des éternels optimistes, on sait que les résultats font que certaines choses se passent bien ou pas. Je ne me dis pas que je suis le 17e (entraîneur sous Kita). La vie d'un club est faite de successions."