Trump évoque un report d'un an des JO de Tokyo

Le Covid-19 touche les États-Unis et affecte le monde du sport, dont le football. Les compétitions continentales et les championnats sont également touchés par la pandémie, à tel point que l'Euro 2020 pourrait être reporté.

"Peut-être, et c'est juste mon idée, peut-être les retarder d'un an, si c'est possible", a proposé Donald Trump.

"C'est dommage... parce qu'ils ont vraiment construit des bâtiments magnifiques", "mais je préfère ça à des stades vides partout", a-t-il assuré depuis le Bureau ovale.

Il a jugé cette option meilleure à celle "de ne pas avoir de spectateurs".