Donnarumma lâche un gros indice sur son avenir

À seulement 21 ans, Donnarumma est déjà un cadre de l'AC Milan et de l'équipe nationale italienne. Lié à son club formateur jusqu'en juin 2021, le gardien de but est annoncé chez les plus grands d'Europe, dont le PSG.

Interrogé au sujet de sa prolongation, Donnarumma a exprimé son souhait de continuer son idylle avec les Rossoneri - pour le plus grand malheur de ses courtisans.

"Il n’y a aucun problème, mon agent sait quoi faire et il en parlera avec le club. Je pense simplement à profiter de ce moment, qui, je l’espère, durera aussi longtemps que possible. Est-ce que j’ai envie de rester longtemps à Milan ? Bien sûr", lâche le portier à 'DAZN'.

De quoi calmer les ardeurs de ses prétendants.