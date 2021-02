Donnarumma n'est pas inquiet pour son avenir

Ce week-end, l'AC Milan et l'Inter Milan s'affrontent pour un derby particulier en Italie, un derby qui pourrait être plus que décisif dans la course au Scudetto en Serie A.

Dans les cages du leader rossonero se trouvera Gianluigi Donnarumma, gardien de 21 ans, continue de battre des records à Milan mais est actuellement en fin de contrat.

Cependant, le joueur ne semble pas être inquiet pour le moment. Dans des déclarations pour 'Sky Sports', le gardien de but se dit heureux.

"Je le vis comme d'habitude, tranquillement sous les ordres de l'AC Milan. Je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même pour aider mes coéquipiers. Je veux tout donner pour ce maillot", a-t-il assuré.