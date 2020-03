Achraf Hakimi révèle le plan face au PSG

De nouveau buteur, samedi soir, lors de la victoire du Borussia Dortmund sur la pelouse du Borussia M'gladbach (1-2), Achraf Hakimi a confirmé ses très bonnes dispositions actuelles, lui qui ne cesse de progresser sous les ordres de Lucien Favre ces derniers mois.

Prêté par le Real Madrid, le Marocain sera de nouveau l'un des principaux atouts des Allemands face au Paris Saint-Germain, mercredi soir, lors du huitième de finale retour de Ligue des champions.

"On doit réaliser la même chose là-bas​"

Bien qu'en ballottage favorable après son succès à l’aller (2-1), le Borussia ne devrait pas se contenter de défendre sa mince avance.

Bien au contraire, fidèles à leur philosophie de jeu, les hommes de Lucien Favre joueront crânement leur chance. L'objectif annoncé ? Convertir la moindre occasion de but.

"On doit réaliser la même chose là-bas car ce sera plus dur qu'à la maison. On doit défendre de la même façon et dès qu'on aura une occasion, il faudra concrétiser tout de suite. C'est la clé pour se qualifier au prochain tour. Neymar et Mbappé ? Ce sont des joueurs qui aiment ce genre de matchs, ils sont préparés pour ça. Mais on va faire le maximum pour qu'ils ne fassent pas un grand match", a confié Achraf Hakimi, interrogé par 'Téléfoot', ce dimanche matin.