"Sancho doit être plus discipliné"

Jadon Sancho a fait venir à son domicile un coiffeur célèbre de Düsseldorf pour une nouvelle coupe de cheveux, mais ni lui, ni son coiffeur ne portaient de masque, violant ainsi le très strict protocole de la DFB.

L'expérimenté milieu de terrai du BvB Emre Can a recadré son jeune coéquipier, qui doit selon lui faire preuve de plus de dsicipline.

"Il faut le guider. C’est un super garçon en dehors du terrain. C’est vrai que je m’entends très bien avec lui. Il doit juste être un peu plus intelligent. Tout le monde a besoin d’un coiffeur", a confé l'ancien joueur de Liverpool à 'Sky Germany'.

"À l’avenir, il ne pourra plus se permettre de faire de telles erreurs car en tant qu’équipe, nous sommes aussi responsables. On sait qu’il doit être plus discipliné sur certaines choses. Il le sait aussi. Il ne fait pas ça pour faire un scandale. Peut-être qu’il ne s’en rend pas compte ou qu’il fait trop confiance à d’autres personnes. Il a besoin de personnes pour le guider. L’environnement est important", a ajouté Can.