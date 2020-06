Dortmund éloigne Sancho de Manchester United

L'avenir de Jadon Sancho paraissait déjà écrit depuis plusieurs mois. Tout le monde s'attend à le voir retourner en Angleterre en fin de saison, pour signer avec Manchester United.

Le joueur anglais a démontré au fil des mois qu'il était l'un des meilleurs joueurs de sa génération et c'est la raison pour laquelle Old Trafford s'intéresse à l'ancien citizen depuis de nombreux mois.

Selon les informations du 'Daily Mail', des offres proches de 140 millions d'euros auraient été refusées avant la pandémie mais l'accord entre Dortmund et Manchester United semblait de plus en plus proche.

Cependant, le média cité évoque un retournement de situation. La proposition de Manchester United serait descendue à 115 millions d'euros en raison de la situation économique fragile dans le monde du football.

Si cela reste une offre impressionnante, ce ne serait plus assez pour le Borussia Dortmund. L'équipe allemande sait que son joueur intéresse les plus grands clubs et pourrait essayer de garder sa star une saison de plus.