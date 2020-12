Erling Haaland raconte sa folle annÃ©e 2020

Erling Haaland a marqué l'année 2020 de son empreinte. Après s'être révélé sous les couleurs du RB Salzbourg durant le second semestre de l'année 2019 et avoir explosé sous les yeux de l'Europe en Ligue des champions, notamment avec un match brillant contre Liverpool, le jeune norvégien a rejoint le Borussia Dortmund au mois de janvier 2020 alors que les plus grands clubs européens lui faisaient les yeux doux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait le bon choix.

En très peu de temps, Erling Haaland a gagné sa place dans le onze de départ du Borussia Dortmund. Mieux même, il est rapidement devenu indispensable au BVB. Le jeune attaquant norvégien a empilé les buts dès ses débuts en Bundesliga aidant son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions, mais surtout il a montré qu'il était capable de briller sur la plus grande scène européenne dans un match à élimination directe.

Vainqueur du Golden Boy récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe, actuel meilleur buteur de la C1 avec six buts en quatre matches, Erling Haaland a remporté le prix de sportif norvégien de l'année décerné par VG. L'occasion pour l'attaquant du Borussia Dortmund de revenir sur cette fabuleuse année 2020 à titre personnel. Et s'il a eu du mal à se décider sur un moment en particulier, son but contre le PSG l'a marqué.

"Le plus beau but que j'ai marqué en 2020 était face au PSG"

"C'est difficile de choisir juste un moment, mais si je dois en choisir un seul, ce serait soit mes débuts avec Dortmund, soit mon premier match en Ligue des Champions avec Dortmund contre le PSG. Le BVB, j'y suis depuis deux semaines et demie, j'étais un peu blessé, je ne sais pas si je suis dans l'équipe pour le premier match, je ne démarre pas, je prends place sur le banc, l'équipe a du mal, puis j'entre et je marque un coup du chapeau", a expliqué Erling Haaland.

"C'est sûrement le plus beau but que j'ai marqué en 2020. Je pense que c'est le cas. Alors, c'était simplement… bonne question… c'était un bon moment, je dois dire. C'est difficile de poser des mots dessus. C'est une image incroyablement énorme. Simplement un bon moment", s'est souvenu le jeune attaquant norvégien en regardant les images de sa célébration avec Raphaël Guerreiro. Le Borussia Dortmund avait finalement été éliminé au match retour par le PSG.

Blessé depuis quelques semaines, Erling Haaland est censé faire son retour à la compétition dès le début de l'année 2021. Malgré ce coup dur le stoppant dans sa nette ascension, le Norvégien préfère garder le positif de cette belle année 2020 : "Je préfère essayer de ne regarder que les hauts. Ce sont ceux que j'emporterai plus loin. Pour 2021, nous devons alors établir de nouveaux sommets. Il faut se fixer des objectifs élevés".