Dortmund fixe un délai pour le transfert de Jadon Sancho

Même s’ils seraient très contents de le conserver, les dirigeants du Borussia Dortmund sont prêts à laisser partir leur ailier anglais Jadon Sancho cet été. Pour cela, il faudrait cependant que deux conditions se vérifient. La première c’est qu’un club s’aligne sur le prix qu’ils ont fixé, à savoir 120 millions d'euros, et la seconde est que le deal se fasse avant le 10 août prochain.

Avec ce délai, le BVB et son entraineur Lucien Favre s’assurent que la préparation de l’équipe pour la nouvelle saison ne sera donc pas perturbée. Même si la prochaine campagne de Bundesliga ne débute que le 18 septembre et que le mercato ne ferme que le 5 octobre, on veille à ce que l’avant-saison se passe de la meilleure façon possible du côté du Signal Iduna Park.

Les courtisans de l’international anglais sont donc prévenus ; ils doivent se dépêcher pour tenter de mettre la main sur cet élément, sous peine de devoir reporter leurs plans de recrutement au prochain mercato. Manchester United reste le club le plus à même à enrôler Jadon Sancho. Les Anglais auraient d’ailleurs concocté un plan pour parvenir à leurs plans, avec un versement de la facture qui sera répartie en trois fois et sur une échéance de deux ans.

Ce lundi, Jadon Sancho était à l’entrainement avec les vice-champions d’Angleterre. Il était en forme et très souriant. Il a aussi déjà sympathisé avec son compatriote Jude Bellingham, la pépite arrivée de Birmingham City.