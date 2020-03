Sancho permet au Borussia d'enchaîner

Vainqueur de ses trois dernières rencontres toutes compétitions confondues, le Borussia Dortmund voulait enchaîner ce samedi, face à Fribourg, afin de préparer au mieux le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le 11 mars prochain. Pour ce match, Lucien Favre s'est appuyé sur le même onze de départ que face aux Franciliens. Seul changement notable, le retour en tant que titulaire de Julian Brandt, à la place d'un Erling Haaland débutant sur le banc.

Même privé de son buteur, le Borussia Dortmund démarrait la rencontre avec de bonnes intentions offensives, et parvenait à faire circuler le ballon en attendant de trouver la faille dans la défense adverse. Patients et appliqués, les pensionnaires du Signal Iduna Park ne tardaient pas à la trouver. Dès le quart d'heure de jeu, Thorgan Hazard pénétrait dans la surface de réparation des visiteurs, se jouait de son vis-à-vis, et servait parfaitement Jadon Sancho, libre de tout marquage, qui ouvrait le score (15e).

La suite du premier acte allait voir les locaux garder la possession du cuir, et se contenter de gérer leur avantage au score sans réellement prendre de risques dans les derniers gestes. Ainsi, c'est fort logiquement que les deux équipes retournaient au vestiaire sur ce score de 1 but à 0 pour le Borussia Dortmund. Sans forcer, les hommes de Lucien Favre avaient fait la différence sur leur plus grosse occasion de but, et allaient devoir faire le break en seconde période pour s'éviter une mauvaise surprise.

Toutefois, le retour des vestiaires n'allait pas se dérouler exactement comme prévu, et la maîtrise du BVB était moindre. À la 70e, Bürki devait s'employer en détournant un coup-franc lointain en corner, gêné par l'effet du ballon. Malgré l'entrée en jeu d'Erling Haaland, Dortmund n'était pas rassuré, et restait en danger. Cinq minutes plus tard, Fribourg se procurait une énorme occasion, mais Piszczek intervenait miraculeusement sur sa ligne pour dégager in-extremis (75e). En toute fin de match, Hakimi croyait délivrer son équipe, mais sa tentative, détournée, terminait sa course sur la barre transversale. Dortmund a eu chaud ce samedi, mais enchaîne un quatrième succès de rang.