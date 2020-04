"Un transfert ? Tout est dans le timing"

Avant que COVID-19 n'oblige le football à s'arrêter, Haaland était au coeur des rumeurs, mais n'avait jamais lui-même évoqué un départ. Le jeune attaquant de 19 ans veut continuer de progresser en Allemagne.

Mais cela ne l'empêche pas d'évoquer un départ dans le futur. "Tout est dans le timing", a déclaré le joueur norvégien à 'Eurosport'.

"Vous devez être clair sur votre qualité et la qualité du club, ainsi que sur les gens là-bas, comment ils prendront soin de vous et comment ils vous aideront à évoluer.", a-t-il confié.

Haaland connaît sa valeur, mais il a toujours réussi à garder les pieds sur terre. "Je me souviens d'avoir négocié avec Salzbourg et un certain nombre d'autres clubs. Nous avons vite compris que Salzbourg était la meilleure option. Je ne peux pas me surévaluer. Il a toujours été important pour moi de penser que je suis bon, mais il y a beaucoup de bons joueurs là-bas. Il a toujours été important pour moi de ne pas me surestimer", a-t-il indiqué.

Malgré l'attention, Haaland sait qu'il a encore du travail à faire. "Je me sens bien, c'est comme un rêve. Mais il y a des matchs qui n'ont pas été aussi bons et qui n'ont pas été parfaits. Je suis heureux, j'ai beaucoup de bonnes personnes autour de moi, donc ce n'est que le début et il y a encore beaucoup à venir."