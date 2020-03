Haaland explique sa célébration en mode méditation face au PSG

Le prolifique buteur norvégien du BvB a expliqué la raison de sa célébration en mode méditation après le premier but face à Paris, qui a été sondé à par 'Esporte Interativo'.

"J'adore vraiment la méditation. Ça me fait me sentir calme et ça me tranquillise. C'est pour ça que parfois, je célèbre mes buts comme ça", a confié l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg.

Haaland en a profité pour parler de ses idoles de jeunesse. Michu, l'ancien attaquant espagnol passé par le Celta Vigo, le Rayo Vallecano, Swansea ou Naples, en fait partie. "Il était fantastique à Swansea", a confié le Norvégien.

Rester zen sous la pression du PSG en 8es de finale retour de C1 ce 11 mars, voilà l'enjeu pour Haaland.