Sensation de la première partie de saison avec le RB Salzbourg en Ligue des champions, Erling Haaland a décidé de faire le grand saut cet hiver en prenant une décision mûrement réfléchie et en rejoignant le Borussia Dortmund. Le jeune attaquant norvégien prouve qu'il a bel et bien le niveau pour évoluer au plus haut niveau et enchaîne les buts. Buteur en huitième de finale aller face au PSG, Erling Haaland n'est pas surpris par son niveau actuel comme il l'a avoué dans un entretien accordé à 'France Football'.

"Je suis arrivé à Dortmund comme un joueur de football normal, et je suis toujours un joueur de football normal. Ça ne change pas. Mais c'est sympa d'entendre du bien, ça veut dire que je fais des bonnes choses. Mon niveau actuel ? Depuis que je suis petit, je savais que je serais capable de réaliser ces performances. Je savais que je pourrais faire des différences. Et je sais aussi que je pourrai faire encore mieux dans l'avenir (...) Rien ne me fait peur", a expliqué l'attaquant du Borussia Dortmund.

Douzième meilleur buteur de Bundesliga avec déjà neuf buts au compteur en un peu plus de deux mois en Allemagne, Erling Haaland prouve qu'il est de la trempe des plus grands buteurs. Bien évidemment, l'attaquant norvégien est ambitieux : "Je veux être le meilleur buteur de la Bundesliga. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pense tout le temps aux records. Ce n'est pas mon truc. Je pense à mon équipe et à l'aider du mieux que je peux. Rien d'autre".

Erling Haaland est revenu sur son match face au PSG et son caractère de bosseur : "Oui, ok, j'ai marqué deux buts, mais j'ai aussi commis plein d'erreurs pendant ce match. Donc, disons que ç'a aurait pu être beaucoup mieux que ça. J'essaye de travailler aussi dur que possible pour devenir le meilleur footballeur qu'il soit. Donc, je travaille beaucoup, le plus dur possible. Aussi dur que ce que mon corps est capable de subir".

Enfin, l'ancien attaquant du RB Salzbourg, âgé de 19 ans, a donné son regard sur un autre jeune joueur à très fort potentiel qu'il retrouvera mercredi soir : "Kylian Mbappé, c'est un joueur fantastique. C'est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C'est un joueur extraordinaire. Tout ce qu'il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c'est complètement dingue. C'est un très grand joueur".