Le père d’Erling Haaland revient sur le chambrage parisien

Erling Braut Håland (19 ans) a été la cible de tacle de la part des joueurs du PSG suite au succès parisien contre le Borussia Dortmund mercredi (2-0), en 8es de finale retour de la Ligue des champions.

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I