Dortmund ne baissera pas le prix de Sancho

Selon le directeur sportif du club Michael Zorc, le Borussia Dortmund ne compte absolument pas réduire le prix de sa star anglaise Jadon Sancho. Les clubs intéressés sont prévenus, et en particulier Manchester United.

Sancho a marqué 58 buts en 143 apparitions pour Dortmund toutes compétitions confondues, tout en contribuant à 54 passes décisives, se révélant être comme l'un des joueurs offensifs les plus cliniques d'Europe ces dernières années. La campagne 2019-2020 a sans doute été la meilleure de l'international anglais à Westfalenstadion, et il est maintenant pressenti pour rejoindre un club encore plus huppé durant le mercato estival.

Zorc assure que l'ailier ne sera pas vendu pour un sou de moins que le prix demandé, et il garde toujours un faible espoir que l'ex-star de City reste sur place pour une autre saison. Le dirigeant de Dortmund a déclaré à la publication allemande 'Waz' : "Jadon a un contrat valide avec nous et nous serions très heureux s'il est toujours avec nous la saison prochaine. Pour penser à autre chose, le moment devrait être le bon, et deuxièmement, nos attentes en matière de prix devraient être satisfaites à 100%."