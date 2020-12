Dortmund ne recrutera pas malgré la blessure d'Haaland

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a exclu la possibilité de signer un attaquant en hiver, malgré la blessure d'Erling Haaland. Il est convaincu que le Norvégien reviendra vite et est confiant quant à la progression du jeune Youssoufa Moukoko.

Selon Zorc, Haaland, qui sera probablement de retour en janvier, veut toujours jouer chaque minute et, de plus, le Borussia Dortmund ne veut pas mettre quelqu'un d'autre devant Moukoko, qui, à 16 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga et de la Ligue des champions.

"Tout d'abord, nous connaissons Haaland, qui veut être sur le terrain à chaque minute", a déclaré Zorc dans une déclaration au magazine 'Kicker'.

"Le deuxième point est que nous voulons une progression de Youssoufa et nous ne voulons mettre personne sur son chemin. Nous espérons que dans les prochains mois et semaines, il aura du temps de jeu, et à l'entraînement, il a déjà montré de quoi il est capable", a-t-il ajouté.

La troisième raison est que la signature d'un attaquant qui pourrait remplacer Haaland aurait un coût que le club ne veut pas assumer au milieu de la crise générée par le coronavirus.