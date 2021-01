"Toujours les mÃªmes erreurs"

Marco Reus s'est montré frustré vendredi soir en faisant face à la fragilité défensive du Borussia Dortmund lors de sa défaite 4-2 contre le Borussia Mönchengladbach.

Un excellent football offensif et deux excellents finish d'Erling Haaland n'ont servi à rien, Dortmund ayant une fois de plus prouvé qu'il était l'artisan de sa propre chute au Borussia-Park.

Les choses auraient pu être pires avec une ouverture de Gladbach dès la première minute annulée par la VAR, mais Dortmund a semblé trembler tout au long de la partie et a été, comme on pouvait s'y attendre, puni sur coups de pied arrêtés.

Nico Elvedi a marqué sur deux coups francs, Ramy Bensabaini et Marcus Thuram participant ensuite à leur tour à la fête, un joli retour pour l'international français après avoir purgé cinq matchs de suspension.

Gladbach devance Dortmund et se classe quatrième au classement de la Bundesliga. Reus et son équipe termineront le week-end à 12 points du Bayern Munich si le leader bat le dernier, Schalke 04, dimanche.

"Si nous ne renversons pas la situation, ce sera difficile, a déclaré Reus, visiblement ennuyé, à la ZDF. Ce sont toujours les mêmes erreurs que nous faisons. C'est absolument nul !"

Mats Hummels, qui est maintenant l'un des défenseurs les plus expérimentés, ne pouvait pas être en désaccord avec l'évaluation de Reus.

"Nos normes défensives sont très importantes pour nous, a-t-il déclaré à DAZN. Nous ne pouvons pas critiquer la même chose."

Depuis le début de l'année 2021, avec ses victoires consécutives sur Wolfsburg et le RB Leipzig, Dortmund n'a pris qu'un point sur ses trois matches suivants.

Le manager par intérim Edin Terzic, à la tête de l'équipe depuis le limogeage de Lucien Favre en décembre, était exaspéré de voir son équipe rendre les choses aussi faciles pour ses adversaires en attaque, alors qu'elle était initialement revenue de 1-0 pour mener 2-1 en première période.

"L'effort que nous avons dû fournir pour marquer un but a été nettement plus important que pour Gladbach, a-t-il déclaré. Nous avons maintenant concédé des buts simples lors des trois derniers matches. C'est dommage et amèrement décevant quand on joue un bon match en attaque et qu'ensuite on ne peut pas finir le travail en défense."

Dortmund a une semaine pour se regrouper avant son prochain match, à domicile contre Augsbourg samedi prochain. Un match de coupe avec Paderborn suivra avant les rencontres de championnat contre Friburg et Hoffenheim, avant le retour de la Ligue des champions le 17 février contre Séville.